الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدات من الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس قبل قصفه

الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدات من الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس قبل قصفه
التاريخ
10/29/2023 6:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من سلطات الاحتلال بالاخلاء الفوري لمستشفى القدس، في قطاع غزة، كونه سيتم قصفه.
وأضافت الجمعية، في منشور لها عبر فيسبوك، إنه منذ ساعات صباح اليوم يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل.
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