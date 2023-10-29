Sunday, 29 October 2023 03:34 GMT

الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدات من الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس قبل قصفه

10/29/2023 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من سلطات الاحتلال بالاخلاء الفوري لمستشفى القدس، في قطاع غزة، كونه سيتم قصفه.
وأضافت الجمعية، في منشور لها عبر فيسبوك، إنه منذ ساعات صباح اليوم يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل.




MENAFN29102023000208011052ID1107324456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث