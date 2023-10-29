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حماس: الاحتلال سيضطر للتعامل مع ملف الأسرى في آخر المطاف

10/29/2023 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في غزة إن هناك حالة صمود واستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن الأرض.


وأضاف قاسم في تصريحات صحفية أن الاحتلال يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى، لكنه سيضطر للتعامل معه في آخر المطاف.


ولفت أن الاحتلال يبيع الوهم لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مشيرا أن العدو يمارس إبادة ضد شعب غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني.


وطالب بجهد حقيقي لفتح المعبر لإدخال مساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج بالخارج.


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