حماس: الاحتلال سيضطر للتعامل مع ملف الأسرى في آخر المطاف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في غزة إن هناك حالة صمود واستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن الأرض.
وأضاف قاسم في تصريحات صحفية أن الاحتلال يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى، لكنه سيضطر للتعامل معه في آخر المطاف.
ولفت أن الاحتلال يبيع الوهم لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مشيرا أن العدو يمارس إبادة ضد شعب غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني.
وطالب بجهد حقيقي لفتح المعبر لإدخال مساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج بالخارج.
MENAFN29102023000208011052ID1107324455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.