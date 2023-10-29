السماح بإدخال الدفعة السابعة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر أمنية في معبر رفح البري إن السلطات المصرية سمحت، اليوم الأحد، بعبور الدفعة السابعة من المساعدات الفلسطينية الى قطاع غزة.
وجرى إرسال 20 شاحنة مساعدات فلسطينية صباح اليوم إلى معبر العوجا التجاري بوسط سيناء لبدء تفتيشها بالجانب الإسرائيلي اليوم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني.
كما شرعت شركات المحمول المصرية فودافون واتصالات بإقامة أبراج محمول متحركة على حدود غزة برفح، لتوفير خدمة الاتصالات لسكان قطاع غزة، الذي عانى من انقطاع في خدمات الإنترنت والاتصالات تزامنا مع الغارات الإسرائيلية عليه.
MENAFN29102023000208011052ID1107324454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.