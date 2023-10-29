السماح بإدخال الدفعة السابعة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر أمنية في معبر رفح البري إن السلطات المصرية سمحت، اليوم الأحد، بعبور الدفعة السابعة من المساعدات الفلسطينية الى قطاع غزة.



وجرى إرسال 20 شاحنة مساعدات فلسطينية صباح اليوم إلى معبر العوجا التجاري بوسط سيناء لبدء تفتيشها بالجانب الإسرائيلي اليوم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني.



كما شرعت شركات المحمول المصرية فودافون واتصالات بإقامة أبراج محمول متحركة على حدود غزة برفح، لتوفير خدمة الاتصالات لسكان قطاع غزة، الذي عانى من انقطاع في خدمات الإنترنت والاتصالات تزامنا مع الغارات الإسرائيلية عليه.