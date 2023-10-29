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ايلون ماسك يرد على تهديدات وزير الاتصال الاسرائـ يلي

10/29/2023 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن بلاده ((ستستخدم كل الوسائل المتاحة)) لمحاربة تفعيل خدمة ((ستارلينك)) في غزة، وذلك بعد تصريح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس (السبت)، بأن الخدمة التابعة لشركته ((سبيس إكس))، ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع ((منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً)).
وكتب إيلون ماسك على منصة ((إكس)) امس السبت (تويتر سابقاً) المملوكة له: ((ستدعم ستارلينك تواصل منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة))، قبل أن يرد عليه قرعي بقوله: ((ستستخدم إسرائيل كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا الأمر)).
وأضاف قرعي : ((حماس ستستخدم الخدمة في الأنشطة الإرهابية. هذا الأمر لا شك فيه، نحن نعرف ذلك، وماسك يعرف ذلك جيداً أيضاً. حماس هي داعش)).
وتابع قرعي : ((ربما يكون ماسك على استعداد لجعل توفير هذه الخدمة مشروطاً بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم! حتى ذلك الحين، سوف يقطع مكتبي أي علاقات مع ستارلينك)).
ورد ماسك على تغريدة قرعي بقوله: ((نحن لسنا ساذجين لهذه الدرجة. لم تطلب أي محطة في غزة اتصالاً عبر شركتنا. وإذا حدث ذلك، فسنتخذ إجراءات استثنائية للتأكد من أن خدمتنا تستخدم فقط لأسباب إنسانية بحتة. علاوة على ذلك، سنقوم بإجراء فحص أمني مع كل من الحكومتين الأميركية والإسرائيلية قبل منح الاتصال لأي محطة)).


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