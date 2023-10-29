التربية الفلسطينية: 2000 طالب و70 من الكادر التعليمي استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان
التاريخ
10/29/2023 6:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور إن 2000 طالب استشهدوا، جراء العدوان الاسرائيلي على غزة منذ 23 يوماً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن أكثر من 70 شهيداً من الكادر التعليمي، نتيجة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة خلال العدوان الحالي.
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