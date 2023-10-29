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الاتصالات والإنترنت تعود تدريجيا إلى غزة

10/29/2023 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عادت اتصالات الهاتف والإنترنت تدريجيا إلى قطاع غزة بعد أن قطعتها سلطات الاحتلال أول أمس الجمعة تزامنا مع شنّ الجيش الإسرائيلي قصفا جويا وصف بأنه الأعنف منذ بداية الحرب قبل 3 أسابيع.


وقال سكان القطاع إنهم تمكنوا من الاتصال بالإنترنت والتواصل مع الآخرين في ساعات الصباح الأولى.


كما أعلنت شركة "جوال" التابعة لمجموعة الاتصال الرئيسية في غزة -عبر فيسبوك- عن العودة التدريجية لخدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت.


وأدى انقطاع الاتصالات يوم الجمعة الماضي إلى منع أكثر من مليوني شخص من التواصل مع أقاربهم خارج القطاع المحاصر أو داخله.


كما حد قطع الاتصالات من القدرة على التواصل مع الإسعاف لإنقاذ جرحى القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.
وسبق لمنظمات دولية منها الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات أممية أن أشارت إلى أنها فقدت الاتصال بأفراد طواقمها في غزة، مما أثر على تنسيق العمل الإغاثي، واتهمت إسرائيل بقطع الاتصالات لإخفاء جرائم حرب.


كما أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس السبت أنه سيزوّد الوكالات الأممية في غزة بالإنترنت الفضائي، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بذلك، لكن إسرائيل قالت إنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع ذلك.

الجزيرة


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