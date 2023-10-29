النجم الجزائري ياسين براهيمي يسجل هدفا ويحتفل بعلم فلسطين (شاهد)

MENAFN - Amman Net) سجل النجم الجزائري المخضرم ياسين براهيمي هدفين في فوز فريقه الغرافة على الريان، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دوري نجوم قطر.

وخطف براهيمي (34 عاما) الأضواء من خلال احتفاليته، إذ توجه إلى المدرجات طالبا علم فلسطين من أحد المشجعين، ليقوم بحمله والتجول به في أرجاء ملعب "أحمد بن علي المونديالي".

وحظي براهيمي بإعجاب جماهير فريقه الغرافة، وخصمه الريان، الذين قاموا بالتصفيق له.

وبعد المباراة، رفع لاعبو الغرافة علم فلسطين، فيما مررت الجماهير علما ضخما لفلسطين على طول المدرجات.

وياسين براهيمي من بين اللاعبين الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي غزة عدة مرات عبر صفحته الشخصية في "إنستغرام".