النجم الجزائري ياسين براهيمي يسجل هدفا ويحتفل بعلم فلسطين (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) سجل النجم الجزائري المخضرم ياسين براهيمي هدفين في فوز فريقه الغرافة على الريان، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دوري نجوم قطر.
وخطف براهيمي (34 عاما) الأضواء من خلال احتفاليته، إذ توجه إلى المدرجات طالبا علم فلسطين من أحد المشجعين، ليقوم بحمله والتجول به في أرجاء ملعب "أحمد بن علي المونديالي".
وحظي براهيمي بإعجاب جماهير فريقه الغرافة، وخصمه الريان، الذين قاموا بالتصفيق له.
وبعد المباراة، رفع لاعبو الغرافة علم فلسطين، فيما مررت الجماهير علما ضخما لفلسطين على طول المدرجات.
وياسين براهيمي من بين اللاعبين الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي غزة عدة مرات عبر صفحته الشخصية في "إنستغرام".
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