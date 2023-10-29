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أكثر من 1590 حالة اعتقال في الضفة منذ السابع من الشهر الجاري

10/29/2023 6:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت أكثر من (1590) حالة اعتقال، منذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان صحفي مشترك، اليوم الاحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم، (35) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: نابلس، جنين، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، وطولكرم، ورافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة.

وبينا أن هذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

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