مع عودة الاتصالات.. سكان غزة المذعورون يحاولون التواصل مع ذويهم وأصدقائهم

واجه سكان غزة صعوبة في التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، اليوم الأحد، في ظل إحساسهم بالذعر من جراء القصف الإسرائيلي للقطاع في محاولة للقضاء على (حماس).

وقالت عدة وسائل إعلام فلسطينية إن الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت بدأت تعود تدريجياً إلى غزة.

وشنت القوات الإسرائيلية عمليات برية في غزة فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي تهدف إلى القضاء على حركة حماس.

وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعاً شبه كامل للاتصالات وخدمات الإنترنت مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل على الجيب الذي تحكمه حماس ودخول قوات برية ومدرعات إليه، في الوقت الذي أشار فيه قادة الجيش إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز