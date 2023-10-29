الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع إندونيسيا لبناء مستشفى لأمراض القلب

وقّعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الخارجية، اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بوزارة الصحة تتعلّق ببناء "مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب" في سولو تكنو بارك بمدينة سوراكارتا (جاوا الوسطى).

ووقع الاتفاقية عن دولة الإمارات معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعن الحكومة الإندونيسية معالي الدكتور بودي جونادي صادقين، وزير الصحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النهوض بالقطاع الصحي في جمهورية إندونيسيا من خلال بناء مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب بسعة 100 سرير بتمويل من حكومة دولة الإمارات.

وأكد معالي الصايغ في هذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة بتوطيد العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا وتعزيزها عبر العمل المشترك في مختلف المجالات بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يأتي في مقدمتها القطاع الصحي وتقديم الرعاية الصحية لسكان المنطقة".

من جانبه، قال معالي صادقين إن الدعم الذي تقدمه حكومة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في بناء مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب في سولو محل تقدير وامتنان.. يمكن لهذا التعاون أن يسرع تنفيذ الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وبشكل خاص علاج أمراض القلب في جميع مدننا.. ولذلك أود أن أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة وشعبها على مساهماتهم العظيمة في إندونيسيا نيابة عن الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي".

من جهته قال سعادة حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة : "توقيع اتفاقية التعاون لتسهيل إنشاء المستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب يعد بمثابة أخبار سعيدة لنا وبالطبع لحكومة مدينة سوراكارتا".

وأضاف: "نود أن نعرب عن تقديرنا وامتناننا لحكومة دولة الإمارات لمساعدتها في تسهيل إنشاء المستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب والذي يحقق العديد من الفوائد للشعب الإندونيسي، وخاصة شعب سوراكارتا والمناطق المحيطة بها، حيث سيسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية".

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