قتيل و36 مصاباً في انفجار بمركز للمؤتمرات بولاية هندية

قتل شخص واحد وأصيب 36 آخرون، في انفجار

وقع بمركز للمؤتمرات لجماعة دينية مسيحية في مدينة كوتشي، بولاية "كيرالا" الهندية صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم، أن امرأة

لقيت حتفها في الانفجار، لكن لم يتم تحديد هويتها بعد.

وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية اليوم أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل، في غضون دقائق من بدء اجتماع الصلاة.

وأضافت القناة أن الحادث وقع

خلال اجتماع لطائفة "شهود يهوه" المسيحية، في مركز للمؤتمرات في منطقة "كالاماسيري"، على بعد نحو 10 كيلومترات من كوتشي وكان يحضر اجتماع الصلاة نحو 2000 شخص.

وقال أشخاص، حضروا الاجتماع في مركز المؤتمرات لوسائل الإعلام إن الانفجار الأول وقع في منتصف الصلاة.

وذكر مسؤولون أن المتفجرات وضعت داخل صندوق طعام.

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