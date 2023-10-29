خرائط غوغل تطلق خصائص جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنقل أكثر سهولة

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل اعتزامها إضافة مجموعة كبيرة وشاملة من الخصائص والتحديثات إلى خدمة الخرائط والملاحة غوغل مابس خلال الأسابيع والشهور المقبلة، من خلال دمج خدمة ستريت فيو مع التصوير بالأقمار الاصطناعية لجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين.

وأشارت جوجل في بيان نشرته عبر الإنترنت إلى خاصية «إيمرسيف فيو فور روتس» (عرض شامل للطرق) التي كشفت عنها لأول مرة في مؤتمر جوجل آي/أو في وقت سابق من العام الحالي.

وتعطي خاصية إيمرسيف فيو للمستخدم عرضاً تمثيلياً مرئياً أفضل للطريق، من خلال عرض المباني وأوراق الشجر للمساعدة في تقديم صورة للعالم على هاتفه المحمول.

وقالت غوغل إنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي «تدمج مليارات صور فيو ستريت والصور الجوية حتى يمكن للمستخدم أن يعرف الشكل الحقيقي للمطعم أو المتنزه الذي يقصده قبل أن يصل إليه بالفعل».



ومن المقرر إطلاق خاصية إيمرسيف فيو خلال الأسبوع الحالي في أمستردام وبرشلونة ودبلن وفلورنسا ولاس فيجاس ولندن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل وطوكيو وفنيسيا لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس بحسب موقع سي نت دوت كوم المعني بموضوعات التكنولوجيا.

وإلى جانب إيمرسيف فيو، أطلقت غوغل خاصية لينز إن مابس (عدسة على الخرائط) التي تساعد المستخدم على توجيه خدمة جوجل مابس باستخدام كاميرا الهاتف المحمول.

وأحياناً تتعرض خدمة جوجل مابس للارتباك بالنسبة لاتجاه الشخص عندما يخرج من طريق جانبي حيث تنقطع إشارة تحديد الموقع عبر القمر الاصطناعي «جي.بي.سي» وفي هذه الحالة يمكن استخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم، حتى تستطيع غوغل استخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الواقع المعزز لمعرفة مكان المستخدم بشكل أفضل.

كما أن خدمة لينز ستعرض معلومات للمساعدة في معرفة أقرب ماكينات الصراف الآلي والمطاعم والمقاهي.

وسيتم توفير هذه الخدمة في 50 مدينة إضافية على مستوى العالم مثل أوستن ولاس فيجاس وروما وساو باولو وتايبيه.