الهلال الأحمر يعلن تمديد حملة تراحم من أجل غزة واستمرار فعالياتها على مستوى الإمارات

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي قبل قليل، تمديد حملة "تراحم من أجل غزة" واستمرارية كافة فعالياتها وأنشطتها على مستوى إمارات الدولة، بما يسهم في تعزيز الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأشار راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، خلال تصريحات صحفية اليوم (الاحد)، إلى أن تكاتف المحسنين والمتطوعين والإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات الحملة منذ انطلاقها في يومها الأول وحتى الآن، كان الحافز الرئيسي في تشجيع هيئة الهلال الأحمر على اتخاذ قرارها باستمرار وتمديد فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة".

وأوضح أن الحملة تعكس موقف دولة الإمارات الثابت قيادة وحكومة وشعباً تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة في الأزمات والظروف الإنسانية، وحرصها الدائم على تقديم العون والمساعدة ومد يد العون للمحتاجين انطلاقاً من الروابط الإنسانية التي تجمع دولة الإمارات مع جميع الشعوب.

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