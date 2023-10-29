Sunday, 29 October 2023 03:33 GMT

الهلال الأحمر يعلن تمديد حملة تراحم من أجل غزة واستمرار فعالياتها على مستوى الإمارات

10/29/2023 6:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي قبل قليل، تمديد حملة "تراحم من أجل غزة" واستمرارية كافة فعالياتها وأنشطتها على مستوى إمارات الدولة، بما يسهم في تعزيز الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأشار راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، خلال تصريحات صحفية اليوم (الاحد)، إلى أن تكاتف المحسنين والمتطوعين والإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات الحملة منذ انطلاقها في يومها الأول وحتى الآن، كان الحافز الرئيسي في تشجيع هيئة الهلال الأحمر على اتخاذ قرارها باستمرار وتمديد فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة".

وأوضح أن الحملة تعكس موقف دولة الإمارات الثابت قيادة وحكومة وشعباً تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة في الأزمات والظروف الإنسانية، وحرصها الدائم على تقديم العون والمساعدة ومد يد العون للمحتاجين انطلاقاً من الروابط الإنسانية التي تجمع دولة الإمارات مع جميع الشعوب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107324435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث