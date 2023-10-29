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حكومة حماس: 10 آلاف قتيل ومفقود في هجمات إسرائيل على غزة

10/29/2023 6:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة هجمات إسرائيل على القطاع منذ 23 يوماً ارتفعت إلى 10 آلاف قتيل ومفقود تحت الأنقاض.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي واصل اليوم غاراته المكثفة والقصف المدفعي على مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وحسب مصادر فلسطينية، سُمعت أصوات اشتباكات عنيفة، على الحدود الشمالية لقطاع غزة، ناتجة عن اشتباكات بين المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي التي تُحاول الدخول براً إلى القطاع، وغارات جوية عنيفة في داخل القطاع.

يأتي ذلك فيما عادت خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في مناطق جنوب قطاع غزة.

ومنذ الأيام الأولى لهجومها العسكري غير المسبوق، أصبح الوصول إلى الإنترنت في قطاع غزة صعباً بفعل تدمير الجزء الأكبر من بنية الاتصالات التحتية في القطاع، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاتصالات في غزة إلى نحو 90%.

لكن مساء الجمعة، أعلنت شركة بالتل الفلسطينية لخدمات الهاتف أن القصف الإسرائيلي المتواصل دمر "جميع الاتصالات المتبقية بين غزة والعالم الخارجي"، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

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