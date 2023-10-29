خبير ألماني: شركات صناعة السيارات الصينية تتقدم على نظيراتها الألمانية بسنوات

قال خبير صناعة السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر إن شركات صناعة السيارات الصينية تتفوق على نظيراتها الألمانية بسنوات.

وأضاف دودنهوفر أن العلامات التجارية يجب أن تعمل معا لمعالجة هذا القصور.

وقال دودنهوفر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "أعتقد أن التعاون أمر منطقي للغاية، لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسنهدر قدرا لا حصر له من الوقت".

وأضاف دودنهوفر أن الصين تتفوق على ألمانيا بعشر سنوات عندما يتعلق الأمر بالقيادة الذاتية والتحكم الصوتي في السيارات، على سبيل المثال.

وقال دودنهوفر إن سمعة العلامات التجارية للسيارات الصينية في أوروبا تتغير أيضا.

وقال دودنهوفر "إذا كانت لديها ابتكارات، وذات نوعية جيدة، ولديها أشياء لا يملكها الآخرون، فهذا هو ما سيشتريه الأشخاص".

ومع دخول العلامات التجارية الصينية إلى السوق الأوروبية، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب قلقها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتجون الصينيون.

ووصف دودينهوفر تحقيق المفوضية بأنه "أسوأ شيء يمكنك القيام به"، قائلا إن أي رد فعل مضاد من الصين، مثل فرض رسوم استيراد جديدة، سيلحق أضرارا كبيرة بصناعة السيارات الألمانية.

وقال دودنهوفر إنه يعتقد أنه من غير المرجح أن تفتح العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية مواقع إنتاج في ألمانيا، مضيفا أنها ستختار على الأرجح دولا أوروبية أخرى بدلا من ذلك.

وأضاف دودنهوفر أن تكاليف الطاقة في ألمانيا مرتفعة مقارنة ببولندا والمجر وإسبانيا.