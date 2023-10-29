قروض لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارتا الطاقة والزراعة، الأحد، توقيع اتفافية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي على أن يتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بتغطية فوائد القروض.

ووقع الاتفاقية وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة الإقراض الزراعي خالد الحنيفات ورئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة بحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان ومدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة رسمي حمزة الأحد في وزارة الزراعة اتفاقية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي على أن يتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بتغطية فوائد القروض.

و أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات في تصريح صحفي عقب التوقيع أن الاتفاقية ستساهم في تقليل كلف الإنتاج على المزارعين، مشيرا أنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافة.

وأضاف الحنيفات عن تفاصيل الاتفاقية أنه سيتم بموجبها تغطية قروض المزارعين المستفيدين بسقف يصل إلى عشرين ألف دينار بدون فائدة مما يقلل من فاتورة الإنتاج الزراعي وخلق البيئة التنافسية في التصدير إضافة إلى رفع هامش الربح للمزارع، ما يتلائم وأولويات التحديث الاقتصادي في دعم القطاع الزراعي كقطاع محرك للقطاعات ويلبي مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في دعم المزارعين، خاصة أن الوزارة تستهدف عدد كبير من مدخلات الإنتاج وتحريرها لخلق التنافس الذي يخدم المزارع وتنافسية المنتج المحلي للغايات التصديرية.

ومن جانبه أشار دوجان إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي حريصة على تقديم الدعم والتمويل للمزارعين وفقا لمسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التمويل الذي يتناغم مع حلقات البناء للقطاع الزراعي حيث بلغ حجم الإقراض للعام 2023 ما مقداره (52) مليون دينار، وبلغ حجم الإقراض بدون فائدة 10ملايين دينار وذلك لضمان دعم القطاع، منوها إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في دعم فاتورة الطاقة للمزارع .

ومن جانبه قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الاتفاقية تأتي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع الزراعي من خلال تخصيص مبلغ (1.140.000) دينار أردني ضمن الخطة الإقراضية الخاصة بمؤسسة الإقراض الزراعي، وتُمنح للمستفيدين بدون فوائد؛ بحيث يُمنح المستفيد قرضا بقيمة لا تتجاوز 20 ألف دينار أردني ويتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة بتسديد كامل الفوائد المترتبة على قروض تركيب أنظمة الخلايا الشمسية.

وأوضح الخرابشة أن المرحلة الثانية من البرنامج تأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، ومنها، القطاع الزراعي، لافتا إلى أن البرنامج يصب في مساعدة المزارعين الصغار في تطوير مشاريعهم وصولا إلى التخفيف من عبء فاتورة الطاقة الكهربائية وكلفة ديزل المحركات لتشغيل مزارعهم وزيادة تنافسيتهم في السوق المحلي وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي كمؤسسة وطنية ومظلة للمزارعين، مضيفا أن ذلك من شأنه التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وعن المرحلة الأولى من برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع الزراعي بين مدير صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة أنه تم دعم تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 172 مزرعة موزعة في مناطق المملكة كافة وبكلفة (2) مليون دينار تم صرفها من المؤسسة من أموالها الذاتية، في حين قام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة على دفع فوائد تلك القروض وبنسبة (3,5%) وبواقع 350 ألف دينار أردني.

وعبر حمزه عن فخره في صندوق الطاقة المتجددة بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، مشيدا بأثر البرنامج في رفع الوعي والمعرفه لدى المزارعيين بأهمية أنظمة الطاقة الشمسية وانعكاسها على تكلفة فاتوره الطاقة مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج الزراعي والتنافسية، لافتا إلى أن البرنامج ساهم في رفع تنافسية المزارعين في مختلف المحافظات وخاصة في المناطق غير المزودة بالتيار الكهربائي وذلك من خلال تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مربوطة على الشبكة، إذ أظهرت النتائج أن نسبة الأنظمة غير المربوطة على الشبكة هي 36% من العدد الكلي لأنظمة الخلايا الشمسية المركبة.