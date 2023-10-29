فورين بوليسي: معالم جديدة لحرب غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل دخلت "مرحلة جديدة في الحرب" على حماس في غزة.وأرسل الجيش الإسرائيلي دبابات وقوات برية أخرى إلى غزة وأبقاها هناك في حين واصل هجماته المدفعية والجوية المكثفة، لكنه لم يطلق حتى الآن غزواً برياً شاملاً.

من الممكن أن تمتد هذه الحرب من إسرائيل وغزة إلى معظم أنحاء الشرق الأوسط

وتطرق الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية دانيال بايمان إلى هذه المرحلة في مجلة "فورين بوليسي" مشيراً إلى أبرز ما يمكن توقعه من مساراتها.

ليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك يوم ذو تسمية رسمية لمثل هكذا عملية، لكن إسرائيل تعمل بشكل مطرد على زيادة عملياتها البرية داخل غزة كما تشن غارات على القطاع وتقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية هناك.

مع تحولها من النهج الجوي حصراً إلى النهج الذي يشمل قواتها البرية، تواجه إسرائيل العديد من التحديات والمزيد من المعضلات التي يشمل بعضها مخاطر على قوات الاحتلال الإسرائيلي بينما يتعلق البعض الآخر بأهداف استراتيجية وإنسانية أوسع. ربما تكون هذه التحديات سبباً في تأخير غزو واسع النطاق لغزة وقد تدفع القادة الإسرائيليين إلى الحد من نطاق وحجم العمليات العسكرية بطرق أخرى أيضاً.

الفلوجة حاضرة

التحدي الأول هو طبيعة القتال نفسها. تبلغ كثافة سكانها لكل ميل مربع ما يماثل كثافة سكان لندن. وفي شوارعها الضيقة ومبانيها المكتظة، يتم تحييد العديد من المزايا التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي على مستوى السرعة والاتصالات والمراقبة وقوة النيران البعيدة المدى. سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تفكيك قواته التي ستصبح بعد ذلك عرضة لمجموعات صغيرة من مسلحي حماس. كما توفر الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي فرصاً لهذه المجموعات كي تجد غطاء ضد القوات الإسرائيلية وإقامة مواقع للقناصة وزرع فخاخ متفجرة.

وجد الجيش الأمريكي أن العمليات الحضرية في الفلوجة صعبة ومدمرة للغاية. من المرجح أن تكون غزة أصعب. بخلاف المتمردين العراقيين الذين كانت الولايات المتحدة تقاتلهم في الفلوجة سنة 2004 والذين كانوا قد سيطروا في وقت متأخر على المدينة، سيطرت حماس على غزة منذ 2007 وقاتلت إسرائيل هناك مرات عدة منذ ذلك الحين. ربما توقعت الحركة رداً إسرائيلياً قاسياً على هجومها في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن حتى ولو لم يحدث ذلك، فقد استعدت حماس منذ فترة طويلة لتوغل إسرائيلي.

كابوس

قامت حماس ببناء شبكة أنفاق واسعة يُعتقد أنها أكبر من أنفاق مترو لندن. يمكنها استخدام هذه الأنفاق لإخفاء الإمدادات والقادة، وكذلك لضمان التواصل أثناء الصراع. القتال في الأنفاق كابوس، تابع بايمان. قارن الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل ذلك باستخدام تنظيم داعش لشبكة الأنفاق في الموصل والتي مثلت جزءاً صغيراً من حجم أنفاق حماس.

وحذر قائلاً: "سيكون قتالاً دموياً ووحشياً". قد يستخدم مقاتلو حماس الأنفاق للظهور خلف القوات الإسرائيلية أو نصب كمين لهم أو حتى أسر المزيد من الرهائن. حاولت إسرائيل قصف هذه الأنفاق لكن من الصعب العثور عليها وتدميرها من الجو.

قتل قادة حماس

تسعى إسرائيل إلى تدمير حماس وهو ما يعني عملياً قتل قادتها. مع ذلك، ثبت أنه من الصعب العثور عليهم. يمكنهم الاختباء في الأنفاق والاندماج مع السكان المدنيين. سيختار البعض القتال لكن المنظمة ممأسسة بشكل جيد وستسعى بلا شك إلى الحفاظ على قسم كبير من كوادرها القيادية.

نجحت إسرائيل في الماضي باستهداف حماس وقادة آخرين لكن ذلك كان عملية بطيئة وحتى احتلال شمال غزة يعني أن إسرائيل لن تسيطر على أجزاء

كبيرة من القطاع، مما يسمح لقادة حماس بالاختباء هناك. علاوة على ذلك، إن العديد من كبار القادة السياسيين في حماس لا يعيشون في غزة على الإطلاق، بل يقضون أيامهم في أماكن أكثر أماناً ضمن دول مثل قطر وتركيا ولبنان.

ما يجعل الأمر أكثر صعوبة حسب الكاتب هو احتجاز أكثر من 200 رهينة لدى حماس ومن بينهم العديد من الرعايا الأجانب. على أقل تقدير، سيؤدي هذا إلى تعقيد القتال: فالمبنى الذي يختبئ فيه قادة حماس قد يكون فيه رهائن، وكذلك النفق الذي يتم فيه الاحتفاظ بإمدادات حماس. إن إرسال قوات لمهاجمة هذه المواقع، ناهيكم عن تفجيرها، قد يؤدي إلى مقتل الرهائن.

بالإضافة إلى ذلك، هددت حماس بقتل الرهائن رداً على الهجمات الإسرائيلية. هي لم تفِ بهذا التعهد بعد، على حد ما هو معلوم، لكنها قد تفعل ذلك في المستقبل. بالفعل، كلما نجحت العملية البرية الإسرائيلية في ضرب حماس زادت احتمالات لجوء المنظمة إلى اتخاذ تدابير يائسة.



معضلة أخرى

يتعين على إسرائيل أيضاً أن تأخذ بالاعتبار الكلفة المدنية في غزة. أدت عملياتها هناك إلى مقتل ما يقرب من 7000 فلسطيني، حسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع، وقد تكون العمليات البرية أكثر دموية بكثير. في الماضي، أدى الغضب الدولي بسبب سقوط ضحايا مدنيين إلى قيام إسرائيل بوقف عملياتها، بالرغم من أن عدد القتلى الإسرائيليين المرتفع بشكل استثنائي نتيجة هجوم 7 أكتوبر قد يغير هذه الحسابات. من شأن هذا القلق أن يعقّد القتال بينما تحاول إسرائيل الموازنة بين الخسائر في صفوف المدنيين والمخاطر التي تتعرض لها قواتها، فضلاً عن احتمال قيام حماس بخلط المقاتلين والأصول العسكرية بين السكان المدنيين.

خارج نطاق عملياتها المباشرة، أضاف الكاتب، حرمت إسرائيل غزة من الوقود والكهرباء وغير ذلك من الضرورات المدنية على أساس أن حماس ستستخدمها لأغراض عسكرية. أدى هذا بالفعل إلى خلق أزمة إنسانية ضخمة وسيزداد الأمر سوءاً بمرور الأيام. إذا رضخت إسرائيل للضغوط الأمريكية والدولية لتوفير الخدمات الأساسية وضمان تدفق الغذاء والدواء إلى القطاع للمدنيين فستكون في وضع غير عادي يتمثل في تقديم المساعدات وشن الحرب في نفس المنطقة. وإذا فشلت في القيام بذلك فإن التكلفة البشرية المرتفعة أساساً سوف تحلق وسيدفع الثمن الأطفال وكبار السن وغيرهم من المدنيين.



الرأي العام

بالرغم من أن مصالح إسرائيل الاستراتيجية ورغبة قادتها في تهدئة الرأي العام الإسرائيلي المصدوم والغاضب ستشكل العوامل الأساسية التي تحدد العمليات العسكرية، سيتعين على القادة الإسرائيليين أيضاً أن يهتموا بالرأي العام الدولي وخصوصاً الرأي العام الأمريكي. أدت العمليات الإسرائيلية إلى احتجاجات في جميع أنحاء العالم العربي، ومن ضمنه دول مثل البحرين ومصر اللتين قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. إن هذا التطبيع هو هدف دبلوماسي أعلى لإسرائيل ولن تعرضه للخطر بسهولة.

والأهم من ذلك هو الرأي العام الأمريكي. لقد احتضن الرئيس جو بايدن وإدارته إسرائيل علناً، لكن يبدو أنهما يحثانها سراً على ضبط النفس. وبالإضافة إلى السعي للحد من التكلفة البشرية على الجانب الفلسطيني، يشعر المسؤولون في واشنطن بالقلق من المخاطر التي يتعرض لها الرهائن الأمريكيون وخطر انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة وتهديد القوات الأمريكية وحلفائها. مع تصاعد هذه المخاوف، قد تتزايد الضغوط الأمريكية على إسرائيل للحد من عملياتها.

إن مخاوف الولايات المتحدة لها ما يبررها وفق بايمان إذ من الممكن أن تمتد هذه الحرب من إسرائيل وغزة إلى معظم أنحاء الشرق الأوسط. هدد حزب الله بالانضمام إلى المعركة وكثف هجماته على إسرائيل من لبنان وتتزايد الاضطرابات في الضفة الغربية وأطلق الحوثيون في اليمن صواريخ على إسرائيل. كما عانت القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط من هجمات لوكلاء إيران مما دفع الولايات المتحدة إلى ضرب مواقع مرتبطة بإيران في سوريا. من شأن حرب أوسع يشارك فيها حزب الله وغيره من الجماعات المدعومة من إيران أن تشكل تهديداً خطيراً على إسرائيل وتزيد خطر الإرهاب الدولي وتورط العديد من المصالح الأمريكية.

تحديات أكثر جوهرية

ستواجه إسرائيل تحديات أكثر جوهرية عندما تسعى إلى إنهاء عملياتها العسكرية. إحدى الصعوبات التي تواجه اجتثاث حماس هي مسألة من أو ماذا سيحل محلها. فالسلطة الفلسطينية بالكاد تمسك بالضفة الغربية، وستلحق الضرر بصدقيتها الضعيفة أصلاً بين الفلسطينيين إذا تعاونت مع إسرائيل في إدارة غزة في أعقاب غزو. وتتردد مصر ودول عربية أخرى في استقبال لاجئين فلسطينيين ناهيكم عن تولي المهمة الفوضوية المتمثلة في إدارة غزة.

لكن إذا وجهت إسرائيل ضرباتها بقوة ثم انسحبت فستؤكد حماس نفسها من جديد بدون أن يكون هناك من ينافس سيطرتها. وتظهر استطلاعات للرأي أن حماس لا تتمتع بالشعبية، لكنها تظهر أيضاً أن منافسيها الفلسطينيين أقل شعبية وأنهم يفتقرون إلى الأصول العسكرية والشبكات الاجتماعية والاقتصادية التي تتمتع بها حماس في غزة.

النتيجة النهائية

إن الغضب في إسرائيل شديد السخونة ويطالب بتدمير حماس لكن القادة الإسرائيليين يدركون أن العمليات ستكون محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي بسهولة إلى نتائج عكسية. إن خطر وقوع المزيد من الضحايا الإسرائيليين والمخاوف الأخرى ربما يدفع البعض في الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه، إلى التصرف بحذر.

قد تتضمن النتيجة النهائية بعض العمليات البرية، لكن من المرجح أن تكون نهجاً أكثر حذراً بشكل عام من الغزو الشامل والاحتلال طويل الأمد الذي بدا مرجحاً في أعقاب هجمات 7 أكتوبر مباشرة. وختم بايمان مقاله كاتباً أن مثل هذا التوجه لن يدمر حماس بل سيؤدي إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف إسرائيل والمزيد من المعاناة على الجانب الفلسطيني، لكنه سيسمح لزعماء إسرائيل بتقليص العديد من المعضلات الأصعب التي يواجهونها في غزة.