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رؤوساء اللجان النيابية أسماء

10/29/2023 5:27:55 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اختارت اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر، اليوم الأحد، رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها خلال اجتماعات منفصلة ومتتالية.

وفاز برئاسة اللجنة المالية بالتزكية النائب الدكتور نمر السليحات والنائب ضرار الحراسيس نائبا للرئيس والنائب علي الطراونة مقررًا

فيما فاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية
بالتزكية النائب خلدون حينا والنائب اسماء الرواحنة نائبًا للرئيس والنائب عيد النعيمات مقررًا.

وبخصوص لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد فاز برئاستها بالتزكية عمر النبر والنائب هايل عياش والنائب عدنان مشوقة مقررا .

وفيما يتعلق بلجنة الشباب والرياضة والثقافة فقد فاز برئاستها بالتزكية النائب محمد المحارمة والنائب جعفر ربابعة نائبا للرئيس والنائب ايمن مقررا .

وفاز بالانتخاب النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام فيما فاز بالتزكية النائب رائد رباع
نائبا للرئيس والنائب عبد المحسيري مقررًا.

واما بالنسبة للجنة الادارية فاز برئاستها بالانتخاب النائب يزن الشديفات وفاز بالتزكية النائب عيد النعيمات نائبًا للرئيس والنائب مغير الهملان مقررًا.

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