رؤوساء اللجان النيابية أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اختارت اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر، اليوم الأحد، رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها خلال اجتماعات منفصلة ومتتالية.
وفاز برئاسة اللجنة المالية بالتزكية النائب الدكتور نمر السليحات والنائب ضرار الحراسيس نائبا للرئيس والنائب علي الطراونة مقررًا
فيما فاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية
بالتزكية النائب خلدون حينا والنائب اسماء الرواحنة نائبًا للرئيس والنائب عيد النعيمات مقررًا.
وبخصوص لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد فاز برئاستها بالتزكية عمر النبر والنائب هايل عياش والنائب عدنان مشوقة مقررا .
وفيما يتعلق بلجنة الشباب والرياضة والثقافة فقد فاز برئاستها بالتزكية النائب محمد المحارمة والنائب جعفر ربابعة نائبا للرئيس والنائب ايمن مقررا .
وفاز بالانتخاب النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام فيما فاز بالتزكية النائب رائد رباع
نائبا للرئيس والنائب عبد المحسيري مقررًا.
واما بالنسبة للجنة الادارية فاز برئاستها بالانتخاب النائب يزن الشديفات وفاز بالتزكية النائب عيد النعيمات نائبًا للرئيس والنائب مغير الهملان مقررًا.
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