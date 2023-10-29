تعزيز استعدادية المنطقة للتعامل مع حالات السكتة الدماغية لتحسين صحة المرضى

مقال للبروفيسور الدكتور محمد مشرف، المدير الطبي لدى "بوهرنجر إنجلهايم" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والهند

مقدمة

السكتة الدماغية الإقفارية هي حالة طبية طارئة تنتج عن انسداد أو ضيق في أحد الأوعية الدموية التي تزوّد الدماغ بالدم، مما يسبب نقصاً في الأكسجين والمواد المغذية لأنسجة المخ. وبحسب دراسة نُشرت حديثاً، يُقدر معدل حدوث السكتة الدماغية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 1,500 حالة لكل 100,000 شخص1، وبالتالي تُعدّ مشكلة صحية بارزة.

ومن المتوقع أن يزداد عبئ السكتة الدماغية الإقفارية مستقبلاً بسبب شيخوخة السكان وزيادة معدل انتشار عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المنطقة2، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والتدخين وقلة النشاط البدني. 2





ولإدارة السكتات الدماغية بفعالية، يجب مراعاة ثلاثة عوامل رئيسية: أوّلها التعرف على أعراض وعلامات السكتة الدماغية من قبل الفرد المُصاب أو المقرّبين منه. ثانياً، من الضروري التصرّف ومعالجة الموقف في أسرع وقت ممكن، إذ أن الفترة الفاصلة بين حدوث السكتة الدماغية وتلقي العلاج هي فترة حرجة وشديدة الأهمية، وتقتصر مدة تلقي إحدى العلاجات الفعالة 4 ساعات ونصف فقط. ثالثاً، يجب نقل المصابين بالسكتة الدماغية إلى منشأة طبية مجهزة للتعامل مع حالات السكتة الدماغية ويعمل فيها أخصائي رعاية صحية مدرب على العناية لهذه الحالة.

تطوّر إدارة السكتة الدماغية

شهدت إدارة السكتة الدماغية تطوّرات كبيرة خلال السنوات، ففي السابق، لم يكن يتم التعامل مع علاج السكتة الدماغية كحالة طبية طارئة ولم تكن هناك وحدات أو بروتوكولات متخصصة مُعتمدة لهذه الحالة. أصبح اليوم هناك نهج حديث للتعامل مع السكتة الدماغية يركز على التقييم والعلاج السريعين. في الماضي، كان المرضى المصابون بالسكتة الدماغية يُعالجون غالباً في أجنحة طبية عامة ولم يستفيدوا من معدات أو خبرات طبية متخصصة. وكان ذلك يؤدي إلى تأخُّر التشخيص والعلاج، وبالتالي ارتفاع معدلات الإعاقة والوفاة. مع إدراك أهمية التدخل العلاجي المبكر، تحوّلت إدارة السكتة الدماغية إلى نهج أكثر تخصصاً. والعنصر الأهم هنا هو تخصيص وحدات للسكتة الدماغية مزوّدة بالمعدات والكوادر اللازمة لتقديم رعاية شاملة لمرضى السكتة الدماغية. وبفضل تطوير الرموز الخاصة بالسكتة الدماغية والتي تساعد على إنقاذ حياة المريض، مثل نهج تقييم الحالة المعروف باسمFAST ، أصبح مقدمو الرعاية الصحية أكثر قدرة على التعرف بسرعة على أعراض السكتة الدماغية ومباشرة العلاج في أسرع وقت ممكن. ويشمل ذلك استخدام علاجات عدة مثل استئصال الخثرة عن طريق القسطرة أو إذابة جلطات الدم عن طريق الأدوية المذيبة للجلطات مما ينتج عنه استعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

وأظهرت الدراسات أن هذه التدخلات، ولا سيما إدارة العلاج في غضون 3 إلى 4 ساعات ونصف بعد ظهور الأعراض، كان لها تأثير إيجابي على نتائج إدارة السكتة الدماغية، بما في ذلك تقليل معدلات الوفيات والحد من حدوث تلف في الدماغ لا يمكن إصلاحه. 3

ما الذي يجعل أي مستشفى مجهزاً لحالات السكتة الدماغية الحادة والطارئة؟ لكي يكون المستشفى جاهزاً لاستقبال حالات السكتة الدماغية الحادة والطارئة، يجب أن يُجهّز بالمعدات والكوادر الطبية والبروتوكولات اللازمة لتوفير رعاية علاجية سريعة وفعالة لمرضى السكتة الدماغية. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي: 4 ·تخصيص وحدة للسكتة الدماغية أو أسرّة خاصة وكوادر متخصصة في السكتة الدماغية- بما في ذلك طبيب أعصاب- مدرَّب على تقييم حالات السكتة الدماغية وتشخيصها وعلاجها. ·استخدام بروتوكولات التقييم السريع أو "الرموز الطبية" الخاصة بالسكتة الدماغية مثل البروتوكول المعروف باسم FAST لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية على تحديد أعراض السكتة الدماغية بسرعة وبدء العلاج في أقرب وقت ممكن. ويرمز مصطلح FAST إلى الوجه، والذراع، والقدرة على النطق، والوقت، ويشمل البحث عن علامات مثل تدلي الوجه أو الضعف أو التنميل في جانب واحد من الجسم أو تعذّر النطق بشكل واضح. ·يلجأ الطاقم الطبي في الطوارئ إلى تنبيه المستشفى قبل وصول المريض لتفعيل رمز السكتة الدماغية، وبذلك يكون المستشفى جاهزاً لاستقبال المريض والإحالة للتصوير الفوري. ·الاختبارات في مركز الرعاية، وقدرات التصوير المتقدمة مثل جهاز مسح التصوير المقطعي المحوسب. ·القدرة على تنفيذ علاج "إذابة الجلطة" لإزالة التخثر في فترة زمنية قصيرة. ·توفّر خدمات إعادة التأهيل لمساعدة المرضى على استعادة قدراتهم ومنع حدوث السكتات الدماغية المستقبلية ·اتباع نهج منظم لمراقبة إدارة السكتة الدماغية بكفاءة عالية ضمن سجل طبي أو دولي. وقد ثبت أن ذلك يؤدي إلى تحسّن الأداء وتقديم الرعاية للسكتة الدماغية6

أهمية الوعي في الحد من الآثار القاتلة والخطيرة للسكتة الدماغية

يجب تطبيق البرامج الوقائية مع التركيز على عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي1. فهناك حاجة مستمرة في جميع أنحاء المنطقة لبذل جهود مشتركة والتعاون الدائم بين السلطات الصحية وشركات الأدوية والمجتمع الطبي من أجل زيادة الوعي حول انتشار السكتة الدماغية وعوامل الخطر وأفضل الممارسات المتبعة للوقاية. ويُعد الاستثمار في حملات التوعية وبرامج الفحص وتطبيق التغييرات في نمط الحياة من العوامل الهامة التي تحدث فرقاً ملموساً في عدد ونتائج السكتات الدماغية سنوياً.

ويجب التركيز في جهود التثقيف العام على كيفية التصرف عند اكتشاف علامات السكتة الدماغية، والتنبه إلى أن السكتة الدماغية هي حالة طارئة ويجب معالجتها بسرعة في مستشفى مناسب. كذلك يُعد التعليم المهني لمختصي الرعاية الصحية جانباً مهماً أيضاً، وتبذل "بوهرنجر إنجلهايم" جهوداً مكثفة في هذا المجال ولا سيما دعم المتخصصين في الرعاية الصحية لتطوير معارفهم وخبرتهم في السكتة الدماغية.





الحاجة إلى الابتكار واتّباع نهج رعاية موحّد

تلعب الهيئات التنظيمية دوراً محورياً في توحيد الرعاية المتبعة لإدارة السكتة الدماغية. ويشمل ذلك الالتزام بالمبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة العلمية والتي وضعتها المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية (ESO) لدعم الأطباء في اتخاذ القرارات السريرية المرتبطة بعلاج التخثّر الوريدي في السكتات الدماغية الحادة.

إضافة إلى ذلك، أصبح اعتماد وحدات الرعاية الصحية المُقدّمة عن بُعد ووحدات السكتة الدماغية المتنقلة أكثر انتشاراً اليوم بهدف تحسين النتائج لأولئك الذين يعيشون بعيداً عن المدن والمناطق الرئيسية.

خاتمة

رغم التطوّرات الكبيرة في إدارة السكتة الدماغية خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هناك حاجة ماسّة لضمان وصول الجميع إلى منشأة طبية حديثة للعناية بحالات السكتة الدماغية. من خلال توفير المعدات اللازمة والكوادر الطبية والبروتوكولات الاساسية وخدمة الطوارئ الطبية المدربة، يمكن للمستشفيات توفير أعلى مستوى من الرعاية لمرضى السكتة الدماغية وتحسين نتائج العلاج. كما تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية العامة حول سُبل الوقاية من السكتة الدماغية والتعرّف على الأعراض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. فمن خلال هذه التدخلات والإجراءات الضرورية، يمكننا منح أمل جديد لنحو 1,500 من أصل 100,000 شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصابون سنوياً بالسكتة الدماغية.

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