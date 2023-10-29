بفوزه على نظيره الغاني ..منتخب الإمارات يتأهل لدور الـ16 بمونديال كرة القدم المصغرة“ميني فوتبول”

تأهل منتخب الإمارات لدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة“ميني فوتبول”، بفوزه على نظيره الغاني 2- صفر اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى.

وسجل هدفي المباراة محمد سرواشي، ومحمد جاسم، ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع منتخب كازاخستان، قبل مواجهتهما بعد غدِ الاثنين، على صدارة المجموعة.

وتستضيف الإمارات البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، من 26 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل في إمارة رأس الخيمة بمشاركة 32 منتخباً.

وأكد سرمد الزدجالي المشرف الإداري على منتخب الإمارات أن التأهل لدور الـ16 خطوة جيدة في أول مشاركة للمنتخب بالبطولة، مع أهمية الفوز في المباراة المقبلة على كازاختستان، وإظهار المستوى الفني الجيد على غرار ما حدث في مباراتي الهند وغانا.

وأضاف " نحن أمام واقع جديد بخصوص هذه الرياضة، والشغف الذي كان واضحاً من خلال التنافس القوي بين المنتخبات المشاركة في الجولتين الأولى والثانية، يمنح البطولة مؤشرات مهمة على إمكانية

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