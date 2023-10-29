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رفع رصيده إلى 23 نقطة..يوفنتوس يفوز على فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

10/29/2023 5:27:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصل يوفنتوس مسلسل انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على فيرونا
في الجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز تورينو على مضيفه ليتشي 1-0 وتعادل ساسولو مع بولونيا 1-1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم إلى الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان، وتجمد رصيد فيرونا عند 8 نقاط.


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