رفع رصيده إلى 23 نقطة..يوفنتوس يفوز على فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل يوفنتوس مسلسل انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على فيرونا
في الجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز تورينو على مضيفه ليتشي 1-0 وتعادل ساسولو مع بولونيا 1-1.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم إلى الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان، وتجمد رصيد فيرونا عند 8 نقاط.
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