رفع رصيده إلى 23 نقطة..يوفنتوس يفوز على فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا





واصل يوفنتوس مسلسل انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على فيرونا

في الجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز تورينو على مضيفه ليتشي 1-0 وتعادل ساسولو مع بولونيا 1-1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم إلى الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان، وتجمد رصيد فيرونا عند 8 نقاط.





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