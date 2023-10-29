نهائي مونديال الروغبي: جنوب إفريقيا تتفوق على نيوزيلندا وتنفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب





احتفظت جنوب إفريقيا بلقبها بطلة للعالم في الروغبي إثر فوزها على نيوزيلندا 12-11 السبت في المباراة النهائية على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية.

واللقب هو الرابع لجنوب إفريقيا لتنفرد بالرقم القياسي الذي كانت تتقاسمه مع منافستها في مباراة القمة.

وتوّجت جنوب إفريقيا باللقب اعوام 1995 و2007 و2019 و2023 في حين توجت نيوزيلندا بطلة اعوام 1987 و2011 و2015.

وباتت جنوب افريقيا ثاني منتخب يحتفظ بلقبه بعد نيوزيلندا بالذات في 2011 و2015.

وكانت جنوب افريقيا سحقت نيوزيلندا 35-7 في مباراة ودية استعدادا لهذه البطولة في غسطس الماضي.

وطرد الحكم قائد نيوزيلندا توم كاين في الدقيقة 34 اثر تدخل عنيف على الجنوب افريقي جيسي كريل ليكمل فريقه المباراة ب14 لاعبا.

وهي اول حالة طرد في تاريخ نهائي مونديال الروغبي.

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