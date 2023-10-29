الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في وزن الثقيل يهزم نجانو بالنقاط في مواجهة مثيرة

فاز الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي على فرنسيس نجانو بطل وزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في السعودية والتي تمثل نتيجتها مفاجأة كبيرة بكل المقاييس.

ولم يتنافس طرفا المباراة على لقب خلال المواجهة.

وبصعوبة أفلت فيوري الذي لم يعرف طعم الهزيمة من تجرع الخسارة لأول مرة خلال مسيرته المتميزة أمام المنافس البالغ من العمر 37 عاما والذي لم يسبق له ممارسة الملاكمة على مستوى الاحتراف لكنه رغم ذلك استمر طوال الجولات العشر بكل ثبات.

وأسقط نجانو وهو كاميروني-فرنسي منافسه البريطاني أرضا في الجولة الثالثة بضربة خطافية بيسراه. ورغم نجاح فيوري (35 عاما) في النهوض والاستمرار إلا أنه أدرك مدى قوة المنافس وخطورته.

ومنح اثنان من القضاة فيوري الفوز بنتيجة 96-93 و95-94 بينما منح القاضي الثالث نجانو الفوز بنتيجة 95-94.

وقال فيوري بعد المباراة "بالتأكيد هذا خارج النص.

"إنه مقاتل شرس وهو ملاكم أفضل كثيرا مما توقعناه. إنه رجل صعب المراس وصاحب لكمات قوية وأنا أحترمه كثيرا.

"مواجهتي معه كانت واحدة من أصعب المباريات التي خضتها في أخر عشرة أعوام."

وقال نجانو "معسكري التدريبي عمره ثلاثة أشهر ونصف فقط ولعبت وأنا مصاب لكني رغم ذلك لا أريد الحديث عن أعذار. سأرى ما يمكنني القيام به الآن وتحسين أدائي والعودة بصورة أفضل.

"الآن أعرف أن بوسعي القيام بهذا. هذا وقت الاستعداد."

ومن المقرر أن يلتقي فيوري مع الأوكراني أولكسندر أوسيك في مباراة لتوحيد ألقاب وزن الثقيل في العاصمة السعودية الرياض في موعد لم يتحدد بصفة رسمية بعد لكن يرجح أن يكون 23 ديسمبر

المقبل.

ويحمل أوسيك ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة.

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