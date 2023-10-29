خطف والديْ لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي لويس للمطالبة بفدية

تعرض والدي لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي، لويس دياز، إلى الاختطاف في مسقط رأسهما، بارانكاس، كولومبيا، اليوم الأحد

ووفقًا للتقارير، فإن والدي دياز، لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة على دراجات نارية، أثناء تنقلهم بالسيارة في إحدى شوارع المدينة.

وتمكنت الشرطة الكولومبية من تحرير والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، بفضل إحدى نقاط التفتيش في المنطقة.

ولا يزال الأب، لويس مانويل دياز، محتجزًا لدى الخاطفين، فيما تتواصل الشرطة مع الجهات المختصة لتحريره.

وتواصلت الأنباء وفقا للتقارير الكولومبية عن مطالبات بفدية قدرها

60 مليون دولار لتحرير والد اللاعب





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