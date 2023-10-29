Sunday, 29 October 2023 01:11 GMT

خطف والديْ لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي لويس للمطالبة بفدية

10/29/2023 5:27:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض والدي لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي، لويس دياز، إلى الاختطاف في مسقط رأسهما، بارانكاس، كولومبيا، اليوم الأحد

ووفقًا للتقارير، فإن والدي دياز، لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة على دراجات نارية، أثناء تنقلهم بالسيارة في إحدى شوارع المدينة.

وتمكنت الشرطة الكولومبية من تحرير والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، بفضل إحدى نقاط التفتيش في المنطقة.

ولا يزال الأب، لويس مانويل دياز، محتجزًا لدى الخاطفين، فيما تتواصل الشرطة مع الجهات المختصة لتحريره.

وتواصلت الأنباء وفقا للتقارير الكولومبية عن مطالبات بفدية قدرها
60 مليون دولار لتحرير والد اللاعب


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107324406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث