خطف والديْ لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي لويس للمطالبة بفدية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض والدي لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي، لويس دياز، إلى الاختطاف في مسقط رأسهما، بارانكاس، كولومبيا، اليوم الأحد
ووفقًا للتقارير، فإن والدي دياز، لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة على دراجات نارية، أثناء تنقلهم بالسيارة في إحدى شوارع المدينة.
وتمكنت الشرطة الكولومبية من تحرير والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، بفضل إحدى نقاط التفتيش في المنطقة.
ولا يزال الأب، لويس مانويل دياز، محتجزًا لدى الخاطفين، فيما تتواصل الشرطة مع الجهات المختصة لتحريره.
وتواصلت الأنباء وفقا للتقارير الكولومبية عن مطالبات بفدية قدرها
60 مليون دولار لتحرير والد اللاعب
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