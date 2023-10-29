تراحم من أجل غزة تواصل فعالياتها في الإمارات

تواصلت فعاليات حملة "تراحُم من أجل غزة" التي انطلقت في الإمارات يوم 15 أكتوبر الجاري، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

واستقبلت

الحملة المتبرعين اليوم الأحد في أبوظبي ودبي والشارقة، وتهدف إلى تجهيز 15 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

ففي دبي استقبلت فيستيفال أرينا، جموع المتطوعين والمتبرعين من شرائح المجتمع كافة، والذين أبدوا همة ونشاطاً في تجهيز الطرود وتعبئتها.

وفي أبوظبي

قال الهلال الأحمر الإماراتي أن أكثر من 40 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الإماراتية، دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وصولها إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، بأن حصيلة التبرعات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 60 ألف طرد غذائي، ساهم في تجهيزها أكثر من 17 ألف و800 متطوع ومتطوعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، موجهاً في الوقت نفسه الشكر والتقدير إلى جميع المتطوعين والمتبرعين على مساهمتهم السخية.

كما تواصلت الحملة في الشارقة

بقاعة البيت متوحد، حيث تجلت جهود جمعية الشارقة الخيرية،

في جمع وترتيب حزم الإغاثة الانسانية لأهالي غزة، وسط إقبال كثيف من المتبرعين والمتبرعات من كافة أفراد المجتمع من الجنسين ومن مختلف الأعمار ، حيث بلغ عددهم 1000 متطوع، ما يدل على الاستجابة الكبيرة من المجتمع الإماراتي مواطنين ومقيمين في أرض الخير بمختلف جنسياتهم لدعم الحملة بمختلف التبرعات العينية والمادية، كما تسابقت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارات لدعم الحملة من خلال التواصل مع هيئة الهلال الاحمر ، فعملت على جمع التبرعات العينية والمادية منذ أول يوم من انطلاق الحملة .

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