عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة الامتياز في كليات التقنية العليا

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج (226) من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز ، والامتياز مع مرتبة الشرف، دفعة "قادة اليوم للغد 2023" وذلك على مستوى فروع الكليات ال16 بمختلف إمارات الدولة، ومن مختلف البرامج والتخصصات التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين ، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

واستهل الحفل بالسلام الوطني ، ثم عرض فيديو بعنوان " نحن من نصنع المستقبل" الذي استعرض البرامج والتخصصات وبيئة التعليم التطبيقية المتطورة في الكليات.

وفي كلمة باسم مجلس أمناء الكليات .. قال الدكتور فيصل العيان ، إن النوعية هي رهان القيادة ، وهذا الفكر الذي آمن بالإنسان هو ما قاد ابن الإمارات للتحدي والتميز وتحقيق الإنجازات، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الدعم المستمر واللامحدود لكليات التقنية العليا، والذي مكَنها من أداء رسالتها ودورها بنجاح ورفد سوق العمل بالكفاءات النوعية في مختلف المجالات والقادرة على المساهمة في التنمية الوطنية.

وأضاف أن التزام الكليات بالتطوير المستمر أساسي في عملية إعداد الكفاءات وفق متطلبات كل مرحلة، مشيراً إلى الاستراتيجية الجديدة للكليات "نحن من نصنع المستقبل 2023" التي جاءت لتعزز التعليم التطبيقي وتتماشى مع الطموحات الوطنية وتواكب المتغيرات في سوق العمل،حيث اعتمدت تلك الاستراتيجية على ركيزتي الشمولية والتكاملية بما يتيح للكليات إعداد كوادر المستقبل من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، بشراكة فاعلة مع قطاعات العمل العامة والخاصة، لبناء الخبرات وتعزيز فرص التوظيف للخريجين كخيار أول لسوق العمل.

وأعلن الدكتور فيصل العيان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج (226) خريجاً وخريجة من الحاصلين على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف على مستوى كليات التقنية العليا من دفعة العام 2022/2023 "قادة اليوم للغد" ، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق، مباركاً لهم ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

من جانبهم ، عبر الخريجون في كلمتهم عن فخرهم بتفوقهم وتميزهم، مؤكدين أن ما قادهم لتحقيق ذلك، هو الدعم والتشجيع من القيادة الحكيمة التي أمنت بهم، وذللت لهم كل السبل للوصول لأعلى درجات العلم والمعرفة، معاهدين على الولاء والإخلاص للوطن. كما حملوا عبارات الشكر والتقدير لأسرهم ولأساتذتهم ولكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى أعلى درجات التميز العلمي.

وفي ختام الحفل أقيمت مراسم توزيع شهادات التخرج على الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف.

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