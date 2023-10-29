أشاد بإنجاز المنتخب في الآسياد.. اتحاد الجودو يستعرض أجندة الموسم الجديد





اطلع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، على برنامج إعداد منتخب الفتيات في المراكز التي تم إشهارها أخيراً، دعماً لتطوير رياضة المرأة، ومواكبة الريادة العالمية.

وأكد الاتحاد خلال اجتماعه بصالة "مبادلة أرينا" في أبوظبي، استمرار برنامج إعداد المنتخب للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مواصلة لمشاركاته الإيجابية في الدورات الأولمبية السابقة.

كما اطلع مجلس الإدارة على أجندة الموسم الجديد وفق تصور الجهات الفنية، بالتنسيق مع برامج المؤسسات الاكاديمية والمدرسية، مراعاة لظروف الطلاب والطالبات، ومستقبلهم التعليمي.

وثمن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، إنجاز منتخب الجودو في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023، ضمن البعثة الرياضية للجنة الأولمبية الوطنية، التي تعد أفضل المشاركات القارية لرياضة الإمارات.

واستعرض المجلس سير العمل في المقر الجديد للاتحاد بمنطقة "شرق بني ياس"، الذي يمثل الانتقال إليه، نقلة كبيرة في مسيرة الجودو الإماراتي على المستويين الإداري والفني، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات.

وجدد الدرعي إشادته بالدعم الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة تطلعاً لصعود منصات التتويج وتحقيق الإنجازات القارية والدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز