شرطة دبي تكتشف 16 نوعاً من المخدرات المُصنعة خلال عامين

تمكن خبراء السموم والكيمياء في مركز "مرصد المخدرات" في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، من الكشف عن 16 نوعاً من المخدرات المُصنعة الجديدة خلال عامي "2022-2023"، وذلك بفضل التجارب والأبحاث والتحاليل المخبرية الدقيقة التي أجروها على مواد أظهرت احتوائها سموم تؤثر على صحة الإنسان وسلامة عقله.

وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، مواكبة كافة التطورات في عالم المخدرات والتركيبات الكيميائية الخاصة بها من خلال مركز "مرصد المخدرات" الذي يضم نُخبة من خبراء السموم يعملون بكل حرفية ودقة في تحليل الجزيئات والمكونات الخاصة بالمواد، وإجراء الدراسات عليها ومعرفة مدى تأثيرها في صحة الإنسان وإضرارها بالمجتمع.

وبين اللواء ابن غليطة أن شرطة دبي لديها خبراء مُتخصصين على أعلى المستويات في كشف المواد المخدرة المُصعنة وغيرها، إلى جانب امتلاكها لأحدث الأجهزة فائقة التقدم التي تستطيع الكشف عن أي تلاعب والتعرف إلى التغيرات التي قد يُجريها تجار المخدرات على العناصر الكيميائية المكونة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غضون دقائق فقط، وبالتالي منعهم من ترويج أي نوع من السموم وإنفاذ القانون بحقهم.

وحول طبيعة المواد الـ 16 التي كشفها خبراء السموم، أوضح ابن غليطة أنها تتمثل في "12 نوعاً من القنبيات المُصنعة، ونوعين من الكاثينونات المُصنعة، ونوعين من مشتقات مخدر يعرف باسم LSD"، مبيناً أن هذه المواد لها أثرها السلبي في المُتعاطين أنفسهم وفي المجتمع.

محاولات التلاعب



بدورها، أوضحت الخبير أول ابتسام عبد الرحمن العبدولي، مدير مركز "مرصد المخدرات"، أن خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي لديهم إمكانيات مُتقدمة لمنع انتشار هذه الأنواع من المخدرات المُصعنة، وكشف محاولات تلاعب واحتيال تجار المخدرات من خلال قيامهم بإجراء تغييرات على تركيبات العناصر الكيميائية للمخدر حتى لا يجرمها القانون الاتحادي المُختص.

وبينت أن خبراء السموم والكيمياء يعملون بكل جد على متابعة أي تغييرات تطرأ على هذه المركبات والعناصر الكيميائية في المواد المخدرة، ليتم الأخذ بعين الاعتبار آثارها الجانبية الخطيرة على صحة الإنسان، منها ارتفاع معدل ضربات القلب والهلوسة والتشنجات وصولاً إلى الوفاة، مُحذرة من مخاطر المواد المخدرة المُصنعة.

وتابعت: "لا يقف تحدي خبراء مرصد المخدرات في الكشف عن المواد المخدرة الخام وإنما يتعداه إلى كشف نوع (مُستقلب المخدر)، وهو ناتج التفاعلات الكيميائية الناجمة عن تناول المخدر بعد دخوله إلى الجسم، والذي يُعد دليلاً دامغاً على تعاطي الشخص للمخدر، ويُرفع بشأنه تقارير فنية إلى النيابة العامة والجهات القضائية ".

تقارير

إلى ذلك، أكد الرائد عدنان صالح لنجاوي، رئيس قسم الكيمياء الجنائية، أن الكشف عن 16 نوعاً من المواد المخدرة المُصعنة لم يكن ليتحقق من غير دعم القيادة العامة لشرطة دبي الذي تمثل في توفير الكوادر البشرية المتميزة والإمكانيات اللازمة، مبيناً أن خبراء السموم

والكيمياء لا يقف دورهم

عند الكشف عن المخدرات الحديثة، وإنما رفع تقارير بالدراسات العلمية إلى اللجنة العليا للمخدرات بهدف إدراج المخدرات المُصنعة المُكتشفة في جداول المواد المخدرة المُجرمة بموجب القانون.

تبادل خبرات



أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على تقديم الدعم اللازم لجميع الجهات المماثلة العاملة في كشف المواد المخدرة، ومركباتها على مستوى الدولة، من تبادل للخبرات والمعلومات وتدريب عملي في أي تخصص لتحقيق الهدف الاستراتيجي المُتمثل في الكشف عن الجريمة والتصدي لانتشار آفة المخدرات.

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