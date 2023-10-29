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محمد بن راشد يهنئ الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية

10/29/2023 5:27:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ودون سموه في حسابه عبر «إكس»: نتقدم بالتهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات والازدهار في القرن القادم. نتقاسم علاقات تاريخية وثقافية قوية مع تركيا، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا من أجل مستقبل آمن ومأمون ومزدهر لكل من بلدينا والعالم.

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