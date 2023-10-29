محمد بن راشد يهنئ الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ودون سموه في حسابه عبر «إكس»: نتقدم بالتهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات والازدهار في القرن القادم. نتقاسم علاقات تاريخية وثقافية قوية مع تركيا، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا من أجل مستقبل آمن ومأمون ومزدهر لكل من بلدينا والعالم.
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