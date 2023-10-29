بحيرة نادرة تتشكل في وادي الموت بأميركا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشكلت واحة تعج بالبرك والأزهار البرية في منتزه وادي الموت الوطني الأميركي، أحد أكثر الأماكن حرارة وجفافاً في العالم، في أعقاب إعصار كبير هذا الصيف.





ووفر إعصار هيلاري، الذي ضرب المنطقة في أغسطس، بعض الأمطار الوفيرة للمنتزه الواقع في شرقي كاليفورنيا، وفقاً لشبكة «سي. إن. إن».

وقالت آبي واينز، الناطقة باسم منتزه وادي الموت: «إنه بالتأكيد حدث نادر وخاص». وأضافت أن هذا النوع من هطول الأمطار يحدث مرة واحدة فقط كل عقد.

ووصل الإعصار إلى وادي الموت في 19 أغسطس، واستمر في إغراق الصحراء لمدة 24 ساعة. وتشير السجلات إلى أنه تم قياس 2.2 بوصة (5.6 سم) من الأمطار في «فورانسي غريك»، وهو موقع داخل الحديقة الوطنية، التي تبلغ مساحتها 13650 كيلومتراً مربعاً، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 1.7 بوصة (4.3 سم)، المسجل في عام 2022، وفقاً لخدمة المتنزهات الوطنية.

وبعد شهر من العاصفة، أخذ مسؤولو المتنزه قارباً إلى البحيرة سريعة الزوال التي تشكلت في حوض «باد ووتر»، وهو مسطح ملحي يمثل أدنى نقطة في المتنزه، وقاموا بقياس عمقها بحوالي قدم واحدة (0.3 متر). ومنذ ذلك الوقت، تراجعت المياه إلى بضع بوصات فقط..