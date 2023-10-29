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توقعات بانخفاض أسعار المحروقات محلياً بين 3 و 4 قروش

10/29/2023 5:16:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، أن تنخفض أسعار المحروقات محلياً، في التسعيرة الشهرية لشهر تشرين الثاني المقبل بقيمة من 3 قروش إلى 4 قروش.
وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع أن ينخفض سعر بنزين ( اوكتان 90 ) بمقدار 4 قروش/ لتر، وبنسبة تصل إلى 4%، وتوقع انخفاض سعر بنزين ( اوكتان 95) بمقدار 4 قروش/ لتر ، وبنسبة 3.2%.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الديزل بمقدار 3 قروش/ لتر، وبنسبة 3.6%، إلى جانب تثبيت سعر الكاز دون تغيير عند 62 قرشاً.
ورجح عقل أن تبقى أسعار النفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، عن 90 دولاراً للبرميل.




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