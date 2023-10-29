توقعات بانخفاض أسعار المحروقات محلياً بين 3 و 4 قروش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، أن تنخفض أسعار المحروقات محلياً، في التسعيرة الشهرية لشهر تشرين الثاني المقبل بقيمة من 3 قروش إلى 4 قروش.
وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع أن ينخفض سعر بنزين ( اوكتان 90 ) بمقدار 4 قروش/ لتر، وبنسبة تصل إلى 4%، وتوقع انخفاض سعر بنزين ( اوكتان 95) بمقدار 4 قروش/ لتر ، وبنسبة 3.2%.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الديزل بمقدار 3 قروش/ لتر، وبنسبة 3.6%، إلى جانب تثبيت سعر الكاز دون تغيير عند 62 قرشاً.
ورجح عقل أن تبقى أسعار النفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، عن 90 دولاراً للبرميل.
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