الهلال الأحمر: الوضع الميداني في قطاع غزة يزداد سوءا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- صرح الناطق باسم "الهلال الأحمر" في غزة، بأن "الوضع الميداني في قطاع غزة يزداد سوءا". منوهًا إلى أن "نفاد الوقود ينذر بكارثة صحية بسبب توقف سيارات الإسعاف".
ونبه إلى "استحداث" آليات لتوزيع مركبات الإسعاف "وفق نظرية المناطق الأكثر خطورة". مبينا: "تلقينا نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة خطوط التواصل والوضع الميداني يزداد صعوبة".
ولفت النظر إلى أن "مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف صفر ونعتمد على تبرعات المواطنين. موضحا أن "حجم المساعدات ضعيف، ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي".
MENAFN29102023000205011050ID1107324367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.