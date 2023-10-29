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الهلال الأحمر: الوضع الميداني في قطاع غزة يزداد سوءا

10/29/2023 5:16:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- صرح الناطق باسم "الهلال الأحمر" في غزة، بأن "الوضع الميداني في قطاع غزة يزداد سوءا". منوهًا إلى أن "نفاد الوقود ينذر بكارثة صحية بسبب توقف سيارات الإسعاف".

ونبه إلى "استحداث" آليات لتوزيع مركبات الإسعاف "وفق نظرية المناطق الأكثر خطورة". مبينا: "تلقينا نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة خطوط التواصل والوضع الميداني يزداد صعوبة".

ولفت النظر إلى أن "مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف صفر ونعتمد على تبرعات المواطنين. موضحا أن "حجم المساعدات ضعيف، ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي".


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