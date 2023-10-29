خلافات وانتقادات لنتنياهو تعصف بالأوساط السياسية والشعبية الاسرائيلية في ظل فشل الحكومة خلال الحرب الحالية

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- تشهد الساحة الإسرائيلية خلافات عميقة على المستويين الشعبي من جهة والسياسي من الجهة الأخرى، حيث ظهرت هذه الخلافات على شكل انتقادات لاذعة تم توجيهها لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى من قبل أعضاء في حكومة الطوارئ التي تشكلت عقب إندلاع الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وجاءت هذه الإنتقادات على خلفية نفي نتنياهو مجددا تحذيره من هجوم وشيك تخطط له حركة "حماس" قبل السابع من أكتوبر.

وقال نتنياهو في تدوينة على منصة "إكس": "عكس الإدعاءات الخاطئة وتحت أي ظرف من الظروف لم يتم تحذير رئيس الوزراء من نوايا الحرب من جانب "حماس".

وأضاف أن كل وكالات الاستخبارات كانت تعتبر أن حركة "حماس" مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.

وذكر أن هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارا وتكرارا إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من قبل جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارات وحتى قبل اندلاع الحرب.

وأبرز هذه الانتقادات السياسية أتت من وزير إسرائيلي العضو في المجلس الأمني المصغر بيني غانتس الذي هاجم رئيس وزراء حكومة الاحتلال وتغريدته حول انتقادات الأمن الاسرائيل.

وقال غانتس إنه يتوجب على نتنياهو التراجع عن تصريحاته حول الإخفاق في 7 أكتوبر وتحمل المسؤولية".

أما رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقد هاجم نتنياهو وقال أنه تجاوز الخط الأحمر، فبينما يقاتل جنود الجيش يحاول هو إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم، إن محاولات التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المنظومة الأمنية تضعف الجيش أثناء القتال.

واضاف لابيد ان

على نتنياهو أن يعتذر عن كلامه".

من جانبها، أكدت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يحمل المسؤولية عن فشل توقع الهجوم من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على بيان نتنياهو: نحن في حالة حرب حاليا وسنعلن نتائج التحقيق في هجوم 7 أكتوبر بعد الإنتهاء منه.

الصحفي الإسرائيلي آفي يسسخاروف علق على بيان نتنياهو قائلا:" حتى حذف التغريدة لن يزيل العار الذي يقع على رئيس وزرائنا - حماس وحزب الله يجلسان الآن ويفركان أيديهما بسرور في مواجهة الصدع الذي يواصل بيبي خلقه للشعب، والجيش، وفي كل مكان، في خضم الحرب".

الانتقادات لنتنياهو الاصعب جائت من الجمهور الاسرائيلي حيث تجمع أكثر من ألف إسرائيلي أمام مقر إقامة نتنياهو.



وقال موقع والا العبري

إن نحو 1000 إسرائيلي، تظاهروا الليلة أمام مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيساريا، معربين عن تضامنهم مع عائلات الأسرى في غزة، ومطالبين باستقالة نتنياهو فورا من منصبه، وأضاءوا مئات الشموع تخليدا لمن قتل في الغلاف، وهتف بعض المتظاهرين عبر مكبرات الصوت: عار، عار، مذنب - نطالب بـ 1500 حكم مؤبد لنتنياهو (مؤبد مقابل كل قتيل في الغلاف) - وكرروا العبارات: "بيبي قاتل"، "بيبي خائن"، "بيبي إلى السجن.

جدير بالذكر أن نتنياهو عقد مساء السبت أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب بمشاركة وزراء في حكومة الحرب التي تشكلت عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل،

وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن، حيث اكتفى بالقول "بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة".