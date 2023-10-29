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اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الإحتلال على حدود غزة

10/29/2023 5:16:34 AM
(MENAFN- Amman Net) سمعت أصوات اشتباكات عنيفة على الحدود الشمالية لقطاع غزة صباح اليوم، ناتجة عن اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي تُحاول الدخول برًا إلى القطاع، وغارات جوية عنيفة في داخل القطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات إضافية من الجيش وصلت إلى حدود قطاع غزة خلال الليل، وذلك ضمن خطة الاحتلال توسيع العمليات البرية في القطاع.

وقصف جيش الاحتلال مناطق عدة جوا وبحرا وبرا وأوقعت غاراتها في ساعات الفجر والصباح، مئات الشهداء والمصابين في جنوب ووسط القطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد -بينهم نحو 3200 طفل، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.

يأتي ذلك بعيد سماع دوي صفارات الإنذار في منطقة "غلاف غزة".

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