اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الإحتلال على حدود غزة

(MENAFN
- Amman Net) سمعت أصوات اشتباكات عنيفة على الحدود الشمالية لقطاع غزة صباح اليوم، ناتجة عن اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي تُحاول الدخول برًا إلى القطاع، وغارات جوية عنيفة في داخل القطاع.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات إضافية من الجيش وصلت إلى حدود قطاع غزة خلال الليل، وذلك ضمن خطة الاحتلال توسيع العمليات البرية في القطاع.
وقصف جيش الاحتلال مناطق عدة جوا وبحرا وبرا وأوقعت غاراتها في ساعات الفجر والصباح، مئات الشهداء والمصابين في جنوب ووسط القطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد -بينهم نحو 3200 طفل، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.
يأتي ذلك بعيد سماع دوي صفارات الإنذار في منطقة "غلاف غزة".
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