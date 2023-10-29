وزارة الصحة في غزة: 170% نسبة الإشغال في المستشفيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إننا نطالب بإجراءات دولية لإنقاذ المنظومة الصحية في ظل التهديدات الإسرائيلية.



وأضاف في تصريحات صحفية "أولوياتنا إدخال المساعدات الطبية العاجلة حتى نتمكن من الاستمرار ".



ونوه أن نسبة الإشغال في مستشفيات قطاع غزة بلغت 170% مشيرا أن المؤسسات الصحية فقدت مقوماتها الأساسية من أدوية ومعدات ووقود.



وأكد أن الاحتلال يدخل عبر معبر رفح ما لا تحتاج له الوزارة ويمنع دخول الأساسيات.

