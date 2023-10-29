Sunday, 29 October 2023 01:09 GMT

وزارة الصحة في غزة: 170% نسبة الإشغال في المستشفيات

10/29/2023 5:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إننا نطالب بإجراءات دولية لإنقاذ المنظومة الصحية في ظل التهديدات الإسرائيلية.


وأضاف في تصريحات صحفية "أولوياتنا إدخال المساعدات الطبية العاجلة حتى نتمكن من الاستمرار ".


ونوه أن نسبة الإشغال في مستشفيات قطاع غزة بلغت 170% مشيرا أن المؤسسات الصحية فقدت مقوماتها الأساسية من أدوية ومعدات ووقود.


وأكد أن الاحتلال يدخل عبر معبر رفح ما لا تحتاج له الوزارة ويمنع دخول الأساسيات.


MENAFN29102023000208011052ID1107324362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث