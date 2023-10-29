وزارة الصحة في غزة: 170% نسبة الإشغال في المستشفيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إننا نطالب بإجراءات دولية لإنقاذ المنظومة الصحية في ظل التهديدات الإسرائيلية.
وأضاف في تصريحات صحفية "أولوياتنا إدخال المساعدات الطبية العاجلة حتى نتمكن من الاستمرار ".
ونوه أن نسبة الإشغال في مستشفيات قطاع غزة بلغت 170% مشيرا أن المؤسسات الصحية فقدت مقوماتها الأساسية من أدوية ومعدات ووقود.
وأكد أن الاحتلال يدخل عبر معبر رفح ما لا تحتاج له الوزارة ويمنع دخول الأساسيات.
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