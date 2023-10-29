بوتين يهنئ أردوغان بمئوية قيام الجمهورية التركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية، مشيدا بهيبة تركيا على الساحة الدولية.وجاء في برقية التهنئة: "فخامة الرئيس المحترم والصديق العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهانيّ القلبية بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. لقد ذلّلت بلادكم على مدى قرن الكثير من التحديات وحققت نجاحات مشهودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. تركيا تحظى عن جدارة بهيبة رفيعة على الساحة الدولية، والعلاقات الروسية التركية تتطور بروح الصداقة وحسن الجوار، وهذا ما أكده بالكامل اجتماعنا الأخير في سوتشي".



كما عبر بوتين عن ثقته بأن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والتنفيذ التدريجي للمشاريع الكبرى المشتركة يأتي بثماره، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا تنسقان بنجاح جهودهما لحل القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، "وستواصلان تعزيز كافة الروابط لبناء نظام عالمي أكثر عدلا".



وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن بلاده تحتاج إلى دستور جديد يكون مفتاحا للتنمية المقبلة في البلاد.



كما دعا كافة القوى السياسية إلى المشاركة الفعالة في وضع مسودة الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور التركي الحالي تم إقراره عام 1982، ولا يتفق مع تحديات العصر الحديث بالرغم من إدخال عدد من التعديلات عليه.

RT