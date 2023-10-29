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لقطات تصوّر لحظة اصطدام راكب أمواج بحوت في سيدني!

10/29/2023 5:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا رجل عمره 55 عاما، كان يمارس رياضة ركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سيدني الأسترالية، لحظة اصطدامه بحوت أحدب خرج من الماء وهبط فوقه ليسحبه إلى الأعماق.

وتصوّر اللقطات جيسون برين وهو يقول: "تبا، لقد صدمني حوت للتو". وقال لاحقا: "اعتقدت أنني انتهيت، لأكون صادقا. فكرت لبضع ثوان: هذا هو معنى الموت".
وبينما كان يتصارع و الحوت من تحته، شعر بجلد الحوت الناعم، ثم انقطع الحبل المربوط بساقه، ليشق طريقه عائدا إلى السطح وإلى لوحه.


وقال برين: "لقد ظنوا أنني كنت أروي قصة مختلقة، ثم أدركت أن كاميرا GoPro الخاصة بي قد التقطت كل شيء".

لبنان 24

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