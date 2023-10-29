لقطات تصوّر لحظة اصطدام راكب أمواج بحوت في سيدني!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا رجل عمره 55 عاما، كان يمارس رياضة ركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سيدني الأسترالية، لحظة اصطدامه بحوت أحدب خرج من الماء وهبط فوقه ليسحبه إلى الأعماق.
وتصوّر اللقطات جيسون برين وهو يقول: "تبا، لقد صدمني حوت للتو". وقال لاحقا: "اعتقدت أنني انتهيت، لأكون صادقا. فكرت لبضع ثوان: هذا هو معنى الموت".
وبينما كان يتصارع و الحوت من تحته، شعر بجلد الحوت الناعم، ثم انقطع الحبل المربوط بساقه، ليشق طريقه عائدا إلى السطح وإلى لوحه.
وقال برين: "لقد ظنوا أنني كنت أروي قصة مختلقة، ثم أدركت أن كاميرا GoPro الخاصة بي قد التقطت كل شيء".
لبنان 24
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