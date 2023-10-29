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بلاغ عسكري صادر عن كتائب القسام

10/29/2023 5:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بلاغا عسكريا بأن مجاهدو القسام يواصلون تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا.


وأضافت الكتائب في البلاغ "خاضوا مجاهدو القسام اشتباكات مسلحة مع القوات الصهيونية واستهدفوا آليات العدو بقذائف (الياسين 105) الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية."


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