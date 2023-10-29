بلاغ عسكري صادر عن كتائب القسام

وأضافت الكتائب في البلاغ "خاضوا مجاهدو القسام اشتباكات مسلحة مع القوات الصهيونية واستهدفوا آليات العدو بقذائف (الياسين 105) الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية."

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