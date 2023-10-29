بلاغ عسكري صادر عن كتائب القسام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بلاغا عسكريا بأن مجاهدو القسام يواصلون تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا.
وأضافت الكتائب في البلاغ "خاضوا مجاهدو القسام اشتباكات مسلحة مع القوات الصهيونية واستهدفوا آليات العدو بقذائف (الياسين 105) الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية."
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