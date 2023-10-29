وزارة التربية: نحو 80 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةقال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن عدد المسجلين للامتحان التكميلي للثانوية العامة، بلغ نحو 80 ألف طالب وطالبة.



وأضاف شحادة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الدورة التكميلية لعام 2023.



ولفت أن الوزارة تعمل على إعداد أرقام الجلوس والتي سيتم إصدارها خلال شهر تشرين الثاني 11 ومن ثم يتأكد الطالب من بيانات.



وتوقع أن يعقد الاختبار الأول لامتحان التكميلي الثانوية العامة في نهاية شهر كانون الأول 12 .



وانتهى موعد التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي مساء يوم الخميس الماضي الموافق 26/10/2023.

