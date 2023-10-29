وزارة التربية: نحو 80 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن عدد المسجلين للامتحان التكميلي للثانوية العامة، بلغ نحو 80 ألف طالب وطالبة.
وأضاف شحادة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الدورة التكميلية لعام 2023.
ولفت أن الوزارة تعمل على إعداد أرقام الجلوس والتي سيتم إصدارها خلال شهر تشرين الثاني 11 ومن ثم يتأكد الطالب من بيانات.
وتوقع أن يعقد الاختبار الأول لامتحان التكميلي الثانوية العامة في نهاية شهر كانون الأول 12 .
وانتهى موعد التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي مساء يوم الخميس الماضي الموافق 26/10/2023.
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