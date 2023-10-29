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نادي الأسير: 1590 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال 3 أسابيع

10/29/2023 5:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكثر من 1590 معتقلا لدى إسرائيل بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف "قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية الليلة الماضية."




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