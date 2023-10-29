نادي الأسير: 1590 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال 3 أسابيع

نادي الأسير: 1590 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال 3 أسابيع
التاريخ
10/29/2023 5:16:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكثر من 1590 معتقلا لدى إسرائيل بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف "قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية الليلة الماضية."
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