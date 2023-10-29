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قطر: التوغل البري سيخلف آثارا أمنية وإنسانية مدمرة

10/29/2023 5:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت قطر عن قلقها البالغ من التوغل البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، واعتبرته تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا أمنية وإنسانية مدمرة في القطاع، لا سيما على سلامة المدنيين والرهائن، كما حذرت من ارتداداته الكارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة.


وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على أن هذا التوغل يعتبر انتهاكا صارخا للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات وحماية المدنيين، وطالبت في هذا السياق بتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للاستجابة للقرار بإقرار هدنة إنسانية في القطاع.
وحذر البيان، من أن التوغل الإسرائيلي الكارثي داخل قطاع غزة هو جزء من سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع، وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، ما يعني انتهاكا جديدا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وشدد البيان على أن قطر ستواصل مساهمتها الفعالة في الجهود الدبلوماسية الجارية لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين، ويضمن وجود حل سياسي مستدام وفقا للمرجعيات المعروفة.

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