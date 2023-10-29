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الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

10/29/2023 5:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرات من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم.
وقالت المديرية في التحذير، إنه تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع انخفاض ملموس على الحرارة، وهطول زخات متفرقة من الامطار، تكون غزيرة احياناً، وخاصة جنوب المملكة.
ودعت المواطنين إلى الحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات، وخطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار.








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