الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرات من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم.
وقالت المديرية في التحذير، إنه تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع انخفاض ملموس على الحرارة، وهطول زخات متفرقة من الامطار، تكون غزيرة احياناً، وخاصة جنوب المملكة.
ودعت المواطنين إلى الحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات، وخطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار.
MENAFN29102023000208011052ID1107324355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.