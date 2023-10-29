مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
10/29/2023 5:16:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ناشد المواطن محمد الخطيب ضرورة التبرع بالدم باسم شقيقه المريض "باسم تركي الخطيب" من أي زمرة من فصيلة الدم السالبة.
على ان يكون التبرع في بنك الدم التابع لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي .
للتواصل مع ذوي المريض : 0788775978
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