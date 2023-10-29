حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تدخل المتوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة "X" صورا لحاملة الطائرات "أيزنهاور" تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط.



وقالت البحرية الأمريكية: "لا يوجد بديل للحضور"، فيما علقت قيادة الحاملة على الصور بأن "أيزنهاور" "جاهزة للردع والدفاع".

كما أظهرت بيانات تتبع السفن على موقع MarineTraffic أمس السبت أن الحاملة والمجموعة الهجومية المرافقة لها، عبرت مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط.



وهذه ثانية مجموعة سفن أمريكية في البحر الأبيض المتوسط، علما أن مجموعة حاملة "يو.إس.إس جيرالد آر فورد" تتواجد حاليا قبالة سواحل إسرائيل.





RT