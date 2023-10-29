حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تدخل المتوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة "X" صورا لحاملة الطائرات "أيزنهاور" تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط.
وقالت البحرية الأمريكية: "لا يوجد بديل للحضور"، فيما علقت قيادة الحاملة على الصور بأن "أيزنهاور" "جاهزة للردع والدفاع".
كما أظهرت بيانات تتبع السفن على موقع MarineTraffic أمس السبت أن الحاملة والمجموعة الهجومية المرافقة لها، عبرت مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط.
وهذه ثانية مجموعة سفن أمريكية في البحر الأبيض المتوسط، علما أن مجموعة حاملة "يو.إس.إس جيرالد آر فورد" تتواجد حاليا قبالة سواحل إسرائيل.
RT
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