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بسقف يصل لـ 20 ألف دينار.. قروض ميسرة لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمزارعين

10/29/2023 5:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات ووزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الدكتور صالح الخرابشة، اليوم، اتفاقية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين، الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي، على أن يتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بتغطية فوائد القروض.
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الاتفاقية سوف تساهم في تقليل كلف الإنتاج على المزارعين، مشيراً إلى أنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافة.
وأضاف الحنيفات أنه سيتم بموجب الاتفاقية تغطية قروض المزارعين المستفيدين بسقف يصل الى 20 الف دينار بدون فائدة، مما يقلل من فاتورة الإنتاج الزراعي وخلق البيئة التنافسية في التصدير، إضافة إلى رفع هامش الربح للمزارع، ما يتلائم مع أولويات التحديث الاقتصادي في دعم القطاع الزراعي كقطاع محرك للقطاعات .
ومن جانبه قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن الاتفاقية تأتي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع الزراعي من خلال تخصيص مبلغ (1.140.000) دينار أردني ضمن الخطة الإقراضية الخاصة بمؤسسة الإقراض الزراعي، وتُمنح للمستفيدين بدون فوائد؛ بحيث يُمنح المستفيد قرضاً بقيمة لا تتجاوز 20 الف دينار اردني ويتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة بتسديد كامل الفوائد المترتبة على قروض تركيب أنظمة الخلايا الشمسية.
وأوضح الخرابشة ان المرحلة الثانية من البرنامج تأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة و أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، ومنها، القطاع الزراعي، لافتا إلى أن البرنامج يصب في مساعدة المزارعين الصغار في تطوير مشاريعهم وصولا إلى التخفيف من عبء فاتورة الطاقة الكهربائية وكلفة ديزل المحركات لتشغيل مزارعهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي كمؤسسة وطنية ومظلة للمزارعين.




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