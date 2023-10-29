روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة اوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أسقطت 36 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، في حين يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات السلام التي انطلقت أمس السبت في مالطا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر منصة "تلغرام" إنها أحبطت محاولات كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيّرات فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.
ولم تكشف الوزارة عما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار أو خسائر بشرية.
كما لم تعلّق السلطات الأوكرانية على الأمر، في وقت زادت فيه هجماتها خلال الأشهر الأخيرة على روسيا في إطار هجومها المضاد البطيء الذي بدأته مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس عن اصطدام مسيّرة أوكرانية محمّلة بالمتفجرات بمنشأة لتخزين النفايات النووية في محطة كورسك للطاقة النووية غربي روسيا يوم الخميس الماضي.
الجزيرة
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