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روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة اوكرانية

10/29/2023 5:16:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أسقطت 36 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، في حين يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات السلام التي انطلقت أمس السبت في مالطا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر منصة "تلغرام" إنها أحبطت محاولات كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيّرات فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.


ولم تكشف الوزارة عما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار أو خسائر بشرية.


كما لم تعلّق السلطات الأوكرانية على الأمر، في وقت زادت فيه هجماتها خلال الأشهر الأخيرة على روسيا في إطار هجومها المضاد البطيء الذي بدأته مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس عن اصطدام مسيّرة أوكرانية محمّلة بالمتفجرات بمنشأة لتخزين النفايات النووية في محطة كورسك للطاقة النووية غربي روسيا يوم الخميس الماضي.


الجزيرة

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