الفصائل الفلسطينية تعلن قصف قوات الاحتلال المتوغلة فى غزة بقذائف الهاون

MENAFN - Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى المتوغلة فى أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذاف الهاون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويوم الجمعة الماضى، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح برى واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، دانييل هاغارى، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية فى قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.