الفصائل الفلسطينية تعلن قصف قوات الاحتلال المتوغلة فى غزة بقذائف الهاون

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى المتوغلة فى أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذاف الهاون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
ويوم الجمعة الماضى، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح برى واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، دانييل هاغارى، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية فى قطاع غزة".
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
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