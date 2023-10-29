أنباء عن قصف مدفعى إسرائيلى استهدف ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا

أنباء عن قصف مدفعى إسرائيلى استهدف ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا
التاريخ
10/29/2023 4:28:57 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بورود أنباء عن قصف مدفعي إسرائيلى استهدف ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا.
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