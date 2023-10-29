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أنباء عن قصف مدفعى إسرائيلى استهدف ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا

10/29/2023 4:28:57 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بورود أنباء عن قصف مدفعي إسرائيلى استهدف ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا.












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