الهلال الأحمر الفلسطينى: حجم المساعدات ضعيف ويغطى 3% من الاحتياجات الطبية

MENAFN - Youm7) قال الهلال الأحمر الفلسطينى، إن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.



