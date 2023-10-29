إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش

(MENAFN
- Youm7) أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش؛ تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية.
ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي وبأوامر من القيادة السياسية الكويتية، وبمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.
وكانت عمليات الإغاثة الكويتية عبر الجسر الجوي لمساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة قد انطلقت يوم الاثنين الماضي محملة بـ 150 طنا حتى الآن من المواد الغذائية والدوائية ومعدات طبية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.
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