إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش

MENAFN - Youm7) أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش؛ تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية.

ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي وبأوامر من القيادة السياسية الكويتية، وبمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

وكانت عمليات الإغاثة الكويتية عبر الجسر الجوي لمساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة قد انطلقت يوم الاثنين الماضي محملة بـ 150 طنا حتى الآن من المواد الغذائية والدوائية ومعدات طبية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.